EN VIVO Mundial 2026| Francia 1-0 Irak: Primer Tiempo

Estados Unidos/La segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 presenta un duelo con objetivos muy distintos. Francia llega lanzada tras imponerse 3-1 a Senegal en su estreno, mientras que Irak necesita reaccionar después de caer 4-1 ante Noruega. Una victoria francesa dejaría muy encarrilada su clasificación a los dieciseisavos de final; para los iraquíes, puntuar es casi una obligación.

Contexto del partido

El encuentro se disputa en el estadio de Filadelfia y corresponde a la segunda fecha del Grupo I, integrado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Tras la primera jornada, los franceses lideran la zona gracias a su triunfo sobre Senegal, mientras que Irak ocupa la última posición después de la goleada sufrida ante Noruega.

Francia: talento, pegada y favoritismo

El equipo dirigido por Didier Deschamps confirmó en su debut por qué figura entre los candidatos al título. La sociedad entre Kylian Mbappé y Michael Olise fue determinante ante Senegal y vuelve a ser la principal amenaza ofensiva. Mbappé sigue ampliando sus registros históricos con la camiseta francesa, mientras que Olise se ha convertido en una de las sensaciones del torneo.

La principal incógnita es si Francia mantendrá la intensidad mostrada en el estreno o si gestionará esfuerzos pensando en el cierre de la fase de grupos ante Noruega.

Irak: orgullo y necesidad

El combinado iraquí regresó a una Copa del Mundo tras una larga ausencia y se encontró con una dura realidad en su debut. La derrota frente a Noruega dejó dudas defensivas, pero también la sensación de que el equipo tiene recursos para competir mejor de lo que reflejó el marcador.

Jugadores como Mohanad Ali están llamados a liderar la reacción de una selección que necesita reducir espacios, resistir la presión francesa y aprovechar cualquier transición para sorprender.

Claves tácticas

La velocidad de Mbappé atacando la espalda de la defensa iraquí.

La capacidad de Olise para encontrar espacios entre líneas.

El repliegue bajo de Irak y su apuesta por el contragolpe.

La gestión emocional del partido: cuanto más tiempo permanezca el empate, más incómodo puede sentirse el favorito.