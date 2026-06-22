EN VIVO Mundial 2026| Jordania vs Argelia: partido del Grupo J

Estados Unidos/El Grupo J entra en una fase decisiva con un duelo de máxima tensión entre Jordania y Argelia. Ambas selecciones llegan al segundo partido sin puntos y saben que una derrota podría dejarlas al borde de la eliminación, especialmente después de que Argentina derrotara a Austria y se colocara líder destacado del grupo.

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Situación del grupo

Jordania cayó 3-1 ante Austria en su estreno, mientras que Argelia fue superada por 3-0 frente a Argentina. El resultado deja a ambos equipos obligados a sumar para mantener opciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

Jordania: ilusión y urgencia

La selección jordana disputa su primer Mundial y afronta uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. Tras una clasificación histórica a la fase final, el equipo dirigido por Jamal Sellami mostró carácter en algunos tramos frente a Austria, pero sufrió en defensa y necesita mejorar su eficacia en las áreas.

El conjunto asiático buscará aprovechar la velocidad de sus transiciones y el entusiasmo de un grupo que todavía sueña con lograr su primera victoria mundialista.

Argelia: obligada a reaccionar

Argelia regresó a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y su estreno fue especialmente exigente ante la vigente campeona Argentina. La derrota fue contundente, pero el nivel del rival relativiza parte del resultado.

Los norteafricanos cuentan con una plantilla más experimentada a nivel internacional y parten ligeramente como favoritos. Su reto será transformar esa superioridad teórica en ocasiones de gol y evitar que la presión por el resultado afecte su rendimiento.

Claves tácticas