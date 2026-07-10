El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves que será "realmente especial" enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.

Miami, Estados Unidos/Erling Haaland, delantero noruego nacido en Inglaterra y jugador del Manchester City, admitió que será "realmente especial" enfrentarse a la selección inglesa en los cuartos de final del Mundial en Miami.

Haaland confesó sentirse "un poco incómodo" porque jugará contra compañeros de equipo y en el país donde nació.

Con 7 goles en el torneo, solo por detrás de Messi (8), afirmó estar "disfrutándolo mucho" y valoró poder jugar en un gran escenario con sus amigos.

Sobre la victoria ante Brasil (2-1) en octavos, dijo que no se lo esperaba y que fue "una locura" para los noruegos, algo que ha cambiado la atmósfera en su país.

De cara al duelo ante Inglaterra, señaló que los ingleses son claros favoritos y pidió que toda la presión recaiga sobre ellos.