Mundial 2026: La 'Haalandmanía' invade Perú con 468 bebés inscritos como el goleador noruego

El fenómeno no es nuevo en Perú . De acuerdo con Reniec , 3.402 personas llevan el nombre " Messi ", de las cuales 292 fueron inscritas como " Lionel Messi ".

Lima, Perú/La fiebre mundialista por el noruego Erling Haaland llegó hasta los registros civiles de Perú, donde cientos de familias han inscrito a sus hijos con el nombre del goleador, informó este viernes la entidad nacional de registro.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido "Haaland", mientras que otros 91 recibieron el nombre completo "Erling Haaland".

"Haaland también es peruano. Las grandes estrellas del fútbol sirven de inspiración para que los peruanos registren a sus hijos con nombres llamativos y famosos", dijo Iván Torres, portavoz de Reniec, al canal Panamericana Televisión.

Torres explicó que la mayoría de las inscripciones se realizaron en las semanas posteriores al inicio del Mundial y, especialmente, después de que Noruega avanzara a los cuartos de final.

Conocido como el Androide, el jugador del Manchester City, de 25 años, ha sido una de las figuras del torneo al marcar un doblete en la victoria de Noruega sobre Brasil, un resultado que clasificó a los vikingos a sus primeros cuartos de final en la historia, donde enfrentarán este sábado a Inglaterra.

El fenómeno no es nuevo en Perú. De acuerdo con Reniec, 3.402 personas llevan el nombre "Messi", de las cuales 292 fueron inscritas como "Lionel Messi".

Asimismo, 1.185 personas fueron registradas con el nombre "Cristiano Ronaldo", 1.241 como "Yamal", 238 como "Mbappé" y unas sorprendentes 33.809 como "Neymar", todas figuras del fútbol mundial.

"Nosotros no podemos prohibir a las personas poner estos nombres", afirmó Torres.

La "Haalandmanía" podría seguir creciendo si Noruega mantiene su camino en el Mundial, pues el delantero llega a los cuartos de final como uno de los máximos goleadores del torneo con siete tantos, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con ocho.