España campeón del Mundial 2026| Rodri: el capitán de la 'Furia' valora ganar en "el torneo más difícil de la historia de los Mundiales"

El jugador resalta el desempeño general del equipo español ante una selección argentina comandada por Lionel Messi, a quien considera el mejor jugador de la historia.

Estados Unidos/El mediocampista Rodri, capitán de la España que este domingo se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, estimó que el éxito tiene un valor todavía mayor porque fue en "el torneo más difícil de la historia de los Mundiales".

"Estamos en una nube. Solo puedo dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Este grupo es sensacional. ¡Somos campeones del mundo! Es increíble decirlo. Es el torneo más difícil de la historia de los Mundiales. Hemos jugado la final ante un equipo que tiene al mejor jugador de la historia", dijo a la televisión pública española (TVE) en alusión al argentino Lionel Messi.

"Hoy en el partido hemos dominado. Nuestro secreto como selección es que siempre vamos a ir a por ti. Y Dios al final te recompensa haber sido valiente", apuntó.

Rodri fue el ganador del Balón de Oro de 2024, año en el que ganó con España la Eurocopa, pero luego una grave lesión corto su carrera, por lo que este Mundial, donde ha sido elegido el mejor jugador del torneo (MVP), es una revancha personal.

"La gente puede ver con mi caso que un jugador que toca el cielo puede bajar a lo más bajo, y de ahí levantarte de nuevo con mucho trabajo. Soy un ejemplo de superación. He sentido en todo este camino el apoyo y el cariño de gente en España que no me conoce, pero que me ha estado apoyando", se enorgulleció.

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