España vs Argentina final del Mundial 2026: Madrid se tiñe de rojo y amarillo en la previa

Madrid, España/Autobuses, viandantes y locales comerciales: Madrid se tiñó de rojo y amarillo a horas de la final del Mundial 2026 de fútbol entre España y Argentina, en un ambiente animado por los miles de aficionados que pasean con la camiseta de la Roja.

El ambiente es ya efervescente en las calles de la capital española: "Somos los mejores, sabemos que va a ganar", aseguran María Antón y Miguel García, convencidos de que España logrará el domingo su segundo título mundial, dieciséis años después del primero, en el Mundial 2010 de Sudáfrica.

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Desde la plaza de la Puerta del Sol, los dos jóvenes de 18 años confiesan a la AFP que lamentablemente estarán en un autobús de regreso a Murcia durante el partido, pero que esperan celebrar una victoria al llegar a su destino.

"En cuanto lleguemos vamos con toda la gente a donde se vayan, a cualquier sitio", asegura María, mientras Miguel ya piensa en la celebración: "A una fuente o algo, para tirarnos al agua".

En las calles de la capital española, los vendedores ambulantes apuran su stock de camisetas y banderas, y los bares han decorado las fachadas e interiores de rojo y amarillo.

Incluso los operadores telefónicos han entrado al juego, y han cambiado el nombre de red mostrado en las pantallas de los teléfonos: Vodafone la ha renombrado "A por la segunda" y Telefónica "Con la selección".

Numerosos comercios como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin o Ikea han anunciado el cierre de sus tiendas un poco antes para que sus empleados puedan seguir el partido.

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"Confianza" -

"Creo que hemos hecho un muy buen Mundial y creo que hoy vamos a demostrarlo contra Argentina", afirma Javier Fernández, de 23 años, con una bandera española atada alrededor de la cintura.

El joven tiene plena "confianza" en La Roja, "una selección muy joven con buenas promesas de futuro y que lo han hecho muy bien".

Su plan para el partido consistirá en una terraza de bar con amigos, y en caso de victoria "veremos lo que hace la ciudad, lo que hace la gente e iremos donde vaya la gente a celebrarlo", afirma.

"Los argentinos son unos rivales muy buenos", opina por su parte Mercedes Rojas, una maestra de 50 años que viajó desde Toledo con su marido para ver el partido en Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.

"Creo que ya a estas alturas que han llegado los dos a la final, creo que los dos son unos merecedores ganadores, tanto España como Argentina se lo merecen", destaca esta aficionada de la Roja, con un sombrero con los colores de España sobre su cabeza.

Y si es el combinado ibérico el que gana, cuenta con celebrar eso "tomando unas cervecitas, una tortilla de patatas y a celebrar muy contentos".

Varias pantallas gigantes se han instalado en la capital para permitir al público seguir el partido.

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