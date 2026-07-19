España vs Argentina final Mundial 2026| Previa y posibles alineaciones del partido por la Copa

Panamá/Llegó el día más esperado del planeta fútbol. Este domingo 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey se vestirá de gala para albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la campeona defensora, la Selección de Argentina. Un choque de estilos, generaciones y jerarquía que promete paralizar al mundo entero.

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¿Cómo llega España?

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presenta con un rendimiento sólido tras haber superado duros escollos, incluida la eliminación de Francia en las semifinales. La gran noticia para la afición española es que la joven estrella Lamine Yamal se reporta en óptimas condiciones físicas tras superar unas molestias que lo marginaron de un entrenamiento previo. El esquema mantendrá el dinamismo por las bandas con Álex Baena ganándole el pulso a Nico Williams, y la batuta táctica en los pies de Rodri y Fabián Ruiz.

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¿Cómo llega Argentina?

La 'Scaloneta' busca hilar su segundo título mundial consecutivo bajo el liderazgo eterno de Lionel Messi, quien ha tenido un torneo pletórico firmando 8 goles y 4 asistencias en esta Copa del Mundo. Lionel Scaloni plantearía batalla en la medular reforzando el mediocampo con el regreso a la titularidad de Rodrigo De Paul. Arriba, la eterna disputa por el puesto de "9" parece inclinarse nuevamente a favor de Julián Álvarez sobre Lautaro Martínez.

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Posibles Alineaciones

Selección de España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas de contención: Rodri, Fabián Ruiz

Mediapuntas / Volantes: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal

Selección de Argentina

Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez