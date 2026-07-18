España vs Argentina final Mundial 2026 | Conoce la ruta que trazó la selección albiceleste

Panamá/El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026 tiene un nombre propio que se repite en cada capítulo: Lionel Messi.

La Albiceleste llega invicta a la final del domingo contra España, que se disputará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, tras un torneo en el que el capitán fue determinante de principio a fin.

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En la fase de grupos, encuadrada en el Grupo J, Argentina arrancó con una exhibición de Messi, autor de un triplete en el 3-0 ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. El astro repitió protagonismo el 22 de junio en Dallas, con un doblete que selló el 2-0 sobre Austria. El cierre de grupo, el 27 de junio también en Dallas, exigió mayor esfuerzo: Jordania se adelantó por medio de Musa Al-Taamari, pero Argentina revirtió el marcador con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez de penal y, de nuevo, Messi, para el 3-1 final.

La fase eliminatoria trajo consigo un patrón que se convertiría en sello del equipo de Lionel Scaloni: la definición en los instantes finales. En dieciseisavos, el 3 de julio en Miami, Cabo Verde puso en aprietos a la Albiceleste con dos goles, pero Lisandro Martínez (92') y un autogol de Diney (111') certificaron el 3-2. En octavos, el 7 de julio en Atlanta, Egipto también complicó el trámite con dos tantos, aunque Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, este último ya en el descuento, resolvieron el 3-2.

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El guion se repitió en cuartos de final ante Suiza, el 11 de julio en Kansas City: Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero el partido se definió en el alargue, con goles de Julián Álvarez (112') y Lautaro Martínez (120+1') para el 3-1. En semifinales, el 15 de julio en Atlanta, Inglaterra se puso en ventaja con Anthony Gordon, pero Argentina volvió a apelar al temple de último minuto: Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2') completaron la remontada para el 2-1.

Con siete goles del propio Messi repartidos en el torneo y una capacidad de reacción que se volvió su marca registrada, Argentina llega a la final del domingo 19 de julio con el argumento de la épica frente a una España que ha impuesto su regularidad.

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Con información de AFP