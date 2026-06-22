Panamá/Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una leyenda del fútbol mundial. Cuando Argentina más lo necesitaba, el capitán apareció para liderar la victoria 2-0 sobre Austria, asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y escribir una nueva página dorada en la historia del torneo.

A pesar de desperdiciar un penal en los primeros minutos, el astro argentino no bajó los brazos y respondió con un doblete en los minutos 38 y 90+5, desatando la euforia de miles de aficionados en el Dallas Stadium de Texas, que se vistió de celeste y blanco para acompañar a la vigente campeona del mundo.

Con estas anotaciones, Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, reafirmando su legado como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Una vez más, el número 10 apareció en el momento indicado para guiar a una Argentina que sigue firme en la defensa de su corona mundial.