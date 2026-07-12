Argentina derrota 3-1 a Suiza en la prórroga y se cita con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Panamá/Argentina selló su pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra, en un intenso duelo disputado en Kansas City. Julián Álvarez rompió el empate al minuto 112 y Lautaro Martínez sentenció en el 120+1, luego de que Alexis Mac Allister abriera el marcador en la primera mitad y Dan Ndoye igualara para los suizos.

Con este triunfo, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra por un boleto a la gran final. Lionel Messi no marcó por primera vez en el torneo, pero aportó una asistencia para llegar a 10 en Copas del Mundo y mantener viva la ilusión argentina de conquistar el título.

AFP