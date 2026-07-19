España vs Argentina final del Mundial 2026 | Lionel Messi le envió un mensaje a su país

Panamá/Lionel Messi dedicó una carta a los argentinos en la víspera de la final ante España | El "10" habló de camino compartido, no de resultado, en lo que podría ser su última función mundialista.

"Este grupo ya ha escrito una historia que no olvidaremos nunca": la carta de Messi antes de la final.

El capitán de Argentina publicó un mensaje junto a una foto con todo el plantel en la concentración de Nueva York, agradeciendo el recorrido compartido a horas de enfrentar a España por el título.

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A pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para dejar una carta que rápidamente conmovió a los hinchas argentinos. El capitán de la Albiceleste, de 39 años, publicó una fotografía junto a todo el plantel, el cuerpo técnico y el staff en el hotel de concentración, acompañada de un texto que evitó centrarse en el rival o en la posibilidad de un nuevo título, y que en cambio puso el foco en el vínculo construido por el grupo a lo largo del torneo.

En su publicación, Messi reflexionó sobre lo que verdaderamente valora de estos años con la selección: "Lo más hermoso de todos estos años fue nunca solamente los títulos, sino todo el camino", escribió el capitán, quien acto seguido profundizó en ese sentimiento: "Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".

El astro rosarino también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo rodean dentro y fuera de la cancha: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gran gente que trabaja todos los días para mantener a esta Selección como una familia".

El cierre de la carta fue el fragmento que más repercusión generó entre los hinchas, ya que Messi dejó en claro que, sin importar lo que ocurra en la cancha esta tarde, el grupo ya dejó una huella imborrable: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que no olvidaremos nunca y que nadie podrá borrar".

La publicación llega en medio de una gran expectativa, ya que este domingo podría marcar el último partido de Messi en una Copa del Mundo. El capitán atraviesa, según trascendió, su mejor participación mundialista, y ya posee el récord de presencias en la historia del certamen.

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Historial entre ambas selecciones

El cruce entre España y Argentina llega parejo en las estadísticas históricas: seis victorias para cada lado y dos empates. El único antecedente en Copas del Mundo lo ganó Argentina por 2-1, en 1966. El enfrentamiento más reciente fue un amistoso disputado en 2018, que España se llevó con un contundente 6-1, uno de los tres triunfos españoles en los últimos cuatro cruces de este siglo.