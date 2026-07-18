España vs Argentina La historia detrás del apellido del Kun Agüero, a propósito de la gran final del Mundial 2026

Panamá/Con Argentina a un paso de disputar la final del Mundial 2026 ante España, resurgen las historias que rodean a los ídolos que marcaron el camino de la Albiceleste hacia estas instancias.

Una de ellas la contó el propio Sergio "Kun" Agüero, quien reveló el motivo por el que lleva el apellido de su madre y no el de su padre, de apellido Castillo.

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"Muchos me preguntan por qué me llamo Kun Agüero y no Kun Castillo, que es el apellido de mi viejo. La respuesta corta es simple: se olvidó", relató el exdelantero, quien explicó que sus padres, oriundos de Tucumán, llegaron a Buenos Aires escapando de una vida sin muchas oportunidades. Su padre tenía apenas 18 años y soñaba con ser futbolista cuando decidieron partir sin avisarle a nadie.

Según contó Agüero, en la época existía una norma que exigía ser mayor de 21 años para inscribir a un hijo con el apellido paterno. Cuando su madre quedó embarazada, su padre aún era menor de edad y no contaba con ningún adulto que lo acompañara a realizar el trámite. "En el hospital les dijeron: 'Entonces va con el apellido de la madre'. Y así quedé registrado como Agüero", relató el exfutbolista.

La historia tuvo un capítulo adicional años más tarde. Cuando su padre cumplió los 21 años y ya podía corregir el registro, decidió no hacerlo. La oportunidad de cambio recién volvió a plantearse cuando Agüero tenía 18 o 19 años y ya militaba en España, pero para entonces el nombre Kun Agüero ya era parte indisoluble de su identidad futbolística.

"Le dije que no tenía sentido: volver a Argentina, rehacer pasaporte, papeles, documentos… un lío enorme. No era falta de reconocimiento, era practicidad. Ya estaba hecho. Con Agüero estaba bien. Y así quedó para siempre", cerró el histórico exdelantero, una de las máximas figuras de la historia reciente del fútbol argentino.

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Una carrera de números descomunales

El nombre que finalmente quedó registrado, Sergio Leonel Agüero del Castillo, terminó forjando una de las trayectorias goleadoras más prolíficas del fútbol mundial. Nacido el 2 de junio de 1988 en Quilmes, Agüero debutó en primera división el 5 de julio de 2003 con la camiseta de Independiente, con apenas 15 años, 1 mes y 3 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del fútbol argentino profesional, superando el récord que había impuesto Diego Armando Maradona en 1976.

Tras su paso por el Atlético de Madrid, donde disputó 234 partidos y marcó 101 goles en cinco temporadas, Agüero llegó al Manchester City en 2011, club en el que se transformó en una leyenda: registró 390 presencias y 260 goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de la institución inglesa. Con el City, acumuló 44 goles frente a los seis grandes clubes de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham y el propio City), la tercera mayor cifra en la historia del campeonato.

Con la camiseta de Argentina, disputó 101 partidos entre 2006 y 2021, ubicándose como el tercer máximo goleador histórico de la Albiceleste. Su palmarés con la selección incluye el oro olímpico en Beijing 2008 y la Copa América 2021, título que levantó en el Maracaná pese a jugar apenas unos minutos por la lesión cardíaca que lo alejaría del fútbol.

Precisamente esa afección cardíaca obligó a Agüero a retirarse de forma prematura a los 33 años, en diciembre de 2021, cerrando una carrera de casi dos décadas que lo consolidó como uno de los delanteros más determinantes de su generación y como uno de los grandes referentes del camino histórico de Argentina hacia sus citas mundialistas.