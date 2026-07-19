Panamá/¡Bienvenidos a la gran final del Mundial 2026! Llegó el momento que todo el planeta fútbol esperaba: España y Argentina se enfrentan por la gloria máxima en un duelo de campeones, talento y pasión.

La Roja buscará conquistar una nueva estrella con su característico juego de posesión, mientras que la Albiceleste intentará escribir otro capítulo dorado en su historia.

Dos selecciones que han brillado durante todo el torneo se citan en un partido que promete emociones de principio a fin. ¡Acomódate y disfruta de una final que puede quedar para siempre en la historia del fútbol mundial!