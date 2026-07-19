Nuevo hospital Aquilino Tejeira estaría listo a finales de 2027

La Secretaría de Metas indicó que supervisa avances del nuevo nosocomio y otras obras en la provincia de Coclé.

Provincia de Coclé./El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que la construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira, en el distrito de Penonomé, mantiene como fecha prevista de entrega diciembre de 2027, luego de superar retrasos relacionados con una adenda de financiamiento.

De acuerdo con el funcionario, la obra continúa avanzando y forma parte de una serie de proyectos que requieren seguimiento e impulso en la provincia.

Durante su gira por Coclé, De Icaza también supervisará la construcción del Centro Cultural Estelina Tejeira. Sobre esta obra, señaló que "esta avanzando a muy buen ritmo, hace dos meses estuve por allá, ya habíamos terminado la estructura, ya debemos estar en etapa de obra gris y acabados"

Asimismo, Icaza informó que estará realizando inspecciones a los trabajos de rehabilitación y ampliación de tres plantas potabilizadoras, así como a las obras de mejoramiento de la vía Interamericana y de carreteras rurales de la provincia.

Con información de Nathali Reyes.