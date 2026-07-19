Idaan aumenta profundidad de perforación de pozos en Coclé ante retos de la temporada seca

Las autoridades regionales del Idaan explicaron que, como parte de las acciones para enfrentar las condiciones de la temporada seca, personal técnico mantiene la verificación de las plantas potabilizadoras y trabaja en la identificación de nuevas fuentes de agua.

Coclé/La búsqueda de nuevas fuentes de agua subterránea se ha vuelto más compleja en Coclé, donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha tenido que aumentar la profundidad de las perforaciones para encontrar caudales que permitan mantener la operación de los acueductos.

Las autoridades regionales del Idaan explicaron que, como parte de las acciones para enfrentar las condiciones de la temporada seca, personal técnico mantiene la verificación de las plantas potabilizadoras y trabaja en la identificación de nuevas fuentes de agua.

De acuerdo con la entidad, anteriormente las perforaciones alcanzaban entre 150 y 160 pies de profundidad y, en muchos casos, se encontraban caudales suficientes para operar los acueductos.

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Sin embargo, la situación ha cambiado. Actualmente, los equipos han tenido que realizar perforaciones de entre 200 y 300 pies para intentar localizar fuentes subterráneas con un mejor rendimiento. El Idaan reconoció que localizar fuentes subterráneas constantes se ha convertido en uno de los principales desafíos, debido a que, aun con una mayor profundidad, no siempre se obtiene el rendimiento esperado.

Pese a estas dificultades, la institución asegura que continúa utilizando equipos, tecnología y personal técnico para mejorar la localización de fuentes de agua más estables y fortalecer la producción de agua potable en los acueductos que operan mediante pozos profundos.

Con información de Nathalie Reyes