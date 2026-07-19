F1| Kimi Antonelli sale del letargo en Bélgica y se planta firme en el liderato del campeonato

Después de algunas pruebas sin salir victorioso, el joven piloto italiano obtiene su sexto triunfo de la temporada y ratifica su posición como líder de la competencia

Bélgica/Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el liderato del campeonato del mundo de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, en el que su compañero en Mercedes y rival por el título, George Russell, abandonó.

El joven italiano ha dominado a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde logró la sexta victoria de la temporada, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el campeonato, Antonelli mantiene ahora un colchón de 45 puntos respecto a Lewis Hamilton, cuarto clasificado el domingo, que supera en la general del Mundial a George Russell, ahora 3º del campeonato a 50 puntos de su compañero.

"El año pasado, toqué probablemente fondo aquí. Entonces fue un fin de semana muy difícil para mí mentalmente, pero este año todo ha ido mucho mejor. Si me hubieran dicho el año pasado que hoy estaría siendo el ganador, no me lo hubiera creído", admitió Antonelli, que en 2025 fue decimosexto en la carrera en Spa.

En la anterior carrera de este 2026, en Silverstone (Gran Bretaña), también había terminado decimosexto, por lo que Bélgica le ha permitido una gran reacción.

"Mi ritmo de hoy fue menos bueno que el de los ensayos, así que ha sido una batalla reñida. No ha sido fácil, cada equipo gestionaba su energía de manera diferente. Pero estoy feliz con cómo ha ido finalmente", aseguró.

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- Abandono de Russell -

La primera vuelta del Gran Premio fue espectacular, con varios adelantamientos entre los monoplazas situados en las primeras posiciones, pero Russell se tocó con Hamilton en la curva Combes y terminó en la grava, sin posibilidad de continuar.

Este abandono supone un duro golpe a las aspiraciones al título del británico, vencedor en dos Grandes Premios esta temporada (Australia y Austria), que sumó cero puntos mientras que Antonelli logró el pleno de 25 unidades.

El incidente también tuvo consecuencias para Hamilton, que sufrió una sanción de cinco segundos. El siete veces campeón del mundo logró minimizar daños y terminó en cuarta posición.

El pulso entre las Flechas Plateadas y la Scuderia se mantuvo, y si la ventaja por el momento sigue siendo para Mercedes, Ferrari volvió a dar señales de mejoría, rindiendo por encima de las expectativas de sus propios pilotos.

Gracias a un coche de seguridad virtual y a un buen timing para entrar en boxes, Leclerc llegó a liderar la carrera durante varios giros, antes de ser superado de nuevo por Antonelli en la vuelta 34.

"El jueves pensábamos que íbamos a estar muy lejos de ellos y así fue en las clasificaciones, pero en la carrera estuvimos más cerca de lo que pensábamos. Hemos rendido bien en un circuito que no responde justamente a los puntos fuertes de nuestro coche", dijo Leclerc tras su segundo puesto.

Verstappen, que ocupó brevemente el liderato provisional de la carrera en los primeros segundos, se mostró también satisfecho con su 130º podio: "Es un buen resultado, probablemente mejor de lo previsto".

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- Colapinto y Sainz, pensando en el fútbol -

Por detrás, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se hizo con la quinta posición, por delante de Isack Hadjar (Red Bull), autor de la remontada de la jornada: el francés arrancó en 21ª posición tras haber sufrido una penalización por cambiar elementos mecánicos de su monoplaza, y cruzó la bandera de cuadros en sexta posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue octavo y también sumó puntos el argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo. Entre medias, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) completó el Top 10 en novena posición.

Peor les fue al español Carlos Sainz (Williams), 16º, y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que abandonó luego de 13 vueltas. Fernando Alonso (Aston Martin), en el último Gran Premio antes de las mejoras prometidas por su escudería, fue 19º, último entre los pilotos que completaron la carrera.

Antes de que se apagaran los semáforos, Sainz y Colapinto llegaron al circuito con las camisetas de fútbol de España y Argentina, finalistas del Mundial de fútbol este domingo cerca de Nueva York.

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