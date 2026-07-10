Mundial 2026 España vs Bélgica | Estadísticas del primer tiempo partido de cuartos de final

La Roja dominó la posesión y las estadísticas, pero Bélgica respondió con eficacia para dejar todo abierto al descanso.

Panamá/La eliminatoria entre España y Bélgica mantiene el suspenso tras un intenso primer tiempo que concluyó con empate 1-1 en los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto español fue el claro dominador en cuanto a la circulación del balón y el control del juego, mientras que los belgas demostraron una vez más su capacidad para ser contundentes cuando encuentran espacios.

Desde el pitazo inicial, España asumió el protagonismo con largas secuencias de pases y una presión alta que obligó a Bélgica a replegarse en varios pasajes del encuentro. La selección española terminó la primera mitad con un 60% de posesión, completó 270 pases correctos de 301 intentados, alcanzando una sobresaliente efectividad del 90%, cifras que reflejan el dominio territorial y el buen manejo del balón.

Ese control también se tradujo en mayor volumen ofensivo. España registró 9 disparos, de los cuales 1 fue gol, 5 al arco y 3 afuera. Además de generar 3 tiros de esquina y mantener constantemente ocupada a la defensa rival. Sin embargo, pese a llegar con mayor frecuencia al área, no logró transformar su superioridad en una ventaja amplia en el marcador.

Por el lado de Bélgica, el planteamiento fue mucho más pragmático. Con apenas el 40% de la posesión, los dirigidos por su entrenador apostaron por cerrar espacios y buscar transiciones rápidas. Realizaron 2 remates, 1 fue gol y 1al marco , esa oportunidad les bastó para mantenerse en igualdad de condiciones antes del descanso, demostrando una notable efectividad en ataque.

La resistencia defensiva también fue una de las claves del combinado belga. Los 14 despejes realizados durante los primeros 45 minutos evidencian el constante asedio español, mientras que sus 146 pases correctos de 180 intentados, con una precisión del 81%, muestran que el equipo supo salir jugando cuando tuvo la oportunidad, aunque con menos continuidad que su rival.

En el apartado defensivo, España recuperó más balones y mantuvo la iniciativa, aunque también fue el único equipo amonestado en la primera mitad al recibir una tarjeta amarilla. Ambos seleccionados cometieron 6 faltas y fueron sancionados con un fuera de juego cada uno, reflejando un partido intenso, disputado y con pocas interrupciones.

Con el 1-1 parcial, el choque queda completamente abierto para la segunda mitad. España buscará convertir su superioridad estadística en goles que le permitan avanzar a las semifinales, mientras que Bélgica intentará mantener su orden defensivo y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para sorprender a uno de los favoritos del torneo. Los últimos 45 minutos prometen ser de máxima tensión, con dos selecciones que mantienen intacto el sueño de seguir en carrera por el título del Mundial 2026.