Mundial 2026 Francia vs España| Luis de la Fuente manifestó: "Estar en una final mundialista es un lujo al alcance de pocos"

Estados Unidos/El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante por la clasificación de la Roja a su segunda final en un Mundial, considerando que un partido así es "un lujo" solo al alcance de "unos pocos".

"Hay mucha tensión acumulada ahora. Esto es una gran responsabilidad. Es un lujo, solo para los elegidos, una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto. Cuando comenzamos este proyecto hace tres o cuatro años teníamos esta idea y hemos sido fieles a ella", declaró el entrenador riojano al término del partido.

"Ahora es difícil describir. Esto debe ser algo parecido a la felicidad. ¡Qué orgullo dirigir a un grupo de jugadores así! Todavía queremos seguir, nos queda un paso más", apuntó.

De la Fuente destacó que la victoria española es un premio al compromiso colectivo de sus jugadores.

"Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo. Como equipo, destaco, que es algo diferente a lo otro. Eso que tenemos es un plus y estos jugadores han demostrado que son un auténtico equipo", celebró el entrenador riojano al término del partido.

Preguntado por los festejos en España por este triunfo ante los franceses, De la Fuente se mostró especialmente emocionado.

"Es muy bonito sentir un vínculo así, sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo", se ilusionó con la perspectiva del duelo definitivo.