Italia vs Irlanda del Norte: Estadísticas del primer tiempo rumbo al Mundial 2026

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Panamá/La Selección de Italia impone condiciones, pero no logra reflejarlo en el marcador. Al descanso, el duelo de playoffs rumbo al Mundial 2026 ante la Selección de Irlanda del Norte se mantiene igualado 0-0, pese al claro dominio de la “Azzurra”.

Dominio total sin efectividad

Italia ha controlado el partido desde el arranque, registrando un contundente 71% de posesión frente al 29% de su rival. Además, ha generado más peligro con 11 remates totales, aunque solo 2 han ido a puerta, evidenciando la falta de precisión en los metros finales.

El conjunto italiano también lidera en expected goals (xG) con 0.39 frente a 0.11, reflejando una mayor intención ofensiva, aunque sin traducirse en goles.

Irlanda del Norte resiste

Por su parte, Irlanda del Norte ha apostado por un planteamiento defensivo sólido. Apenas ha generado 4 disparos, con solo 1 a portería, pero ha sabido resistir la presión constante.

La diferencia también se nota en los ataques dentro del área: Italia suma 9 remates en el área rival, mientras que los norirlandeses apenas han conseguido 1.

Claves del primer tiempo

Posesión: Italia 71% – 29% Irlanda del Norte

Italia 71% – 29% Irlanda del Norte Remates: 11 – 4 a favor de Italia

11 – 4 a favor de Italia Tiros a puerta: 2 – 1

2 – 1 Tiros de esquina: 8 – 1

8 – 1 Pases completados: 260 (86%) vs 95 (73%)

260 (86%) vs 95 (73%) Toques en el área rival: 22 – 2

Italia también ha estado cerca de romper el empate con un disparo al poste, mientras que Irlanda del Norte ha destacado con 21 despejes, mostrando su resistencia defensiva.

Un segundo tiempo abierto

A pesar del dominio italiano, la falta de contundencia mantiene con vida a Irlanda del Norte, que sigue firme en defensa y listo para aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

El segundo tiempo promete emociones, con Italia obligada a mejorar su definición si quiere evitar una sorpresa en este decisivo camino hacia el Mundial 2026.

Fuente: Flashscore