Kylian Mbappé| El astro francés se pronuncia sobre su lesión de rodilla y esto dijo

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Francia/El atacante francés Kylian Mbappé dijo el lunes que está recuperado de su lesión de rodilla y está listo para jugar con su selección durante los partidos amistosos de marzo contra Brasil y Colombia.

La molestia física del astro merengue, de 27 años, causaba alarma en los Bleus por su proximidad con el inicio del Mundial de Norteamérica, donde el balón echará a rodar el 11 de junio.

"Está superada, yo estaba en un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí. Espero poder jugar durante este parón (internacional)", explicó a varios medios, entre ellos la AFP, durante un evento organizado por la empresa de seguros Alan, en cuyo capital ha invertido la estrella del Real Madrid.

Al respecto de esta lesión, que le ha apartado de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre, Mbappé explicó haber sentido "mucha frustración, enfado y preocupación".

"No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido", insistió.

- Jugar contra Brasil es "increíble" -

A pesar de las preocupaciones, Mbappé aseguró que no llegó a plantearse la posibilidad de perderse la Copa del Mundo.

"Tenía una rotura parcial, como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial o al final de temporada con el Real Madrid", apuntó.

Todo se gestionó "de la mejor forma posible" con el club, precisó, aunque lamentó los muchos "falsos rumores" que hubo sobre su situación física.

A día de hoy, dice estar libre de dolor.

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"Quería tomar muchas precauciones para no tener otras lesiones en otro lugar (...) es difícil estar en el banquillo, hace años habría cometido el error de querer volver a jugar demasiado pronto, hay que tomarse el tiempo", confesó.

"Mucha gente dio su diagnóstico, he escuchado bastantes cosas falsas", sentenció Mbappé.

Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.

Una gira americana a la que el atacante no va "de vacaciones".

"Es un amistoso, pero cuando juegas contra Brasil, que es la nación más grande del fútbol con cinco Copas del Mundo, es increíble jugar contra ellos. Es un equipo que puede ganar el Mundial, está bien jugar contra ellos", reconoció el atacante.

"No vamos allí de vacaciones, vamos a preparar el Mundial", insistió el capitán de los Bleus.