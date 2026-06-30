Panamá/Los co-anfitriones mexicanos regresan al coloso de Santa Úrsula, escenario que ya conocen de memoria en este torneo, para un nuevo capítulo de su fortaleza como locales.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, llega a esta instancia tras cerrar la fase de grupos con nueve puntos perfectos y tres vallas invictas, extendiendo a seis partidos su racha sin derrotas y sin caer desde su último compromiso de 2025. En ese tramo, México apenas ha recibido dos goles y enfrentó solo cinco remates al arco en sus tres presentaciones de grupo en este Mundial.

La estadística respalda el optimismo azteca: nunca ha perdido un partido mundialista en este estadio (6 victorias, 2 empates) y no conoce la derrota en este recinto desde septiembre de 2013. Sin embargo, la historia también les recuerda que México registra el peor porcentaje de victorias en fases eliminatorias de Copas del Mundo entre las selecciones con más de cinco presentaciones en esa instancia (1 triunfo, 2 empates, 7 derrotas), por lo que superar sus dos cuartos de final como anfitrión, en 1970 y 1986, será la verdadera prueba.

Del otro lado estará una Ecuador que ya escribió su propia página de historia en esta Copa del Mundo. Tras no convertir en sus primeros dos partidos de grupo, la Tricolor ecuatoriana remontó con un 2-1 ante Alemania en la última fecha, convirtiéndose apenas en la segunda selección del siglo XXI en avanzar a octavos pese a no marcar en sus dos primeros compromisos. Una victoria esta noche le daría a Ecuador su primer back-to-back de triunfos mundialistas en la historia, algo que necesitará si quiere evitar repetir el guion de su única otra participación en fase eliminatoria, donde quedó eliminada en primera instancia.

En el historial directo, ambas selecciones solo se han enfrentado una vez en un Mundial: fue en 2002, con triunfo 2-1 para México. Pero ese resultado es, paradójicamente, la única victoria mexicana en 14 partidos mundialistas ante rivales sudamericanos (3 empates, 10 derrotas).

La cita está servida en el Azteca: anfitrión histórico contra revelación sudamericana, con un boleto a octavos de final en juego. ¡No se despeguen, arrancamos minuto a minuto!