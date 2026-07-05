Mundial 2026| México vs Inglaterra: la lluvia se hace presente en la capital mexicana antes del partido

México/El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, que se jugará en Ciudad de México, comenzará con una hora de retraso debido a las condiciones climatológicas, informó la FIFA en un comunicado.

Originalmente, el inicio del partido estaba pactado para las 18H00 locales del domingo (7:00 pm hora de Panamá) y fue postergado para las 19H00 del centro de México (8:00 p.m. hora de Panamá).

La FIFA dijo que se tomó la decisión debido a las condiciones climáticas adversas, incluyendo el riesgo de rayos en la proximidades del estadio Azteca, de la capital mexicana.

Horas antes del partido se registró una intensa lluvia en la zona sur de la ciudad donde se localiza el estadio, aunque eso no impidió que miles de aficionados ocuparan sus lugares en las tribunas.

El estadio Azteca luce, en su mayoría, pintado con el color verde de la camiseta mexicana, con miles de aficionados en sus asientos ondeando la bandera del país.