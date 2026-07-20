Mundial 2026| Presidente de la UEFA se ausentó de la final. ¿Cuál fue la razón?

Un informe del diario The Times expone el motivo por el que Aleksander Ceferin tomó la decisión de no acudir al juego entre España y Argentina.

Francia/El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial de fútbol 2026 que ganó el domingo España ante Argentina por el llamado "caso Balogun", según el diario británico The Times, después de que el organismo europeo estimara que la FIFA "ha cruzado una línea roja".

La ausencia de Ceferin, que es además vicepresidente de la FIFA, "muestra una profunda fractura" entre la FIFA y la UEFA, según The Times.

Contactada por la AFP, la UEFA prefirió no reaccionar a este asunto.

La FIFA generó una ola de indignación cuando decidió dejar sin efecto la suspensión que debía cumplir el jugador estadounidense Folarin Balogun en el duelo de octavos de final ante Bélgica, después de haber sido expulsado en dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina.

Se supo además que el presidente estadounidense Donald Trump había telefoneado a su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, para que se reexaminara este asunto.

"Expresamos nuestro estupor ante una decisión inédita, incomprensible e injustificable", que "cruza una línea roja", dijo entonces la UEFA en un comunicado de una inhabitual severidad.

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Durante este Mundial, la UEFA se ha posicionado en contra de la FIFA en varias ocasiones, especialmente cuando Ceferin estimó que la ampliación del Mundial a 48 selecciones participantes hacía que hubiera partidos "sin interés".

La UEFA también anunció el día de la apertura del Mundial que el árbitro somalí Omar Artan, rechazado por Estados Unidos y que no pudo por ello dirigir en el Mundial, era el elegido para pitar la Supercopa de Europa el 12 de agosto, entre el París Saint-Germain y el Aston Villa.