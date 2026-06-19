Mundial 2026 | Alemania vs Costa de Marfil: Dónde ver gratis este partido del grupo E

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Los alemanes buscan asegurar su boleto a los dieciseisavos de final ante unos Elefantes que sueñan con su primera clasificación histórica a octavos.

Panamá/El Grupo E del Mundial 2026 tiene cita obligada este sábado 20 de junio cuando Alemania y Costa de Marfil se enfrenten en Toronto, en un partido donde el ganador prácticamente certificará su pase a la siguiente ronda con una fecha de holgura.

¿Dónde ver el partido en Panamá?

El Alemania vs. Costa de Marfil podrá disfrutarse EN VIVO Y GRATIS a través de las siguientes plataformas:

TVMAX — señal abierta

TVN Pass — plataforma de streaming

TVN Radio 96.5 FM — transmisión radial completa

Alemania: a un paso de los dieciseisavos

La Mannschaft llega lanzada tras golear 7-1 a Curazao en su debut, resultado que les dejó como máximos goleadores históricos de la historia de los Mundiales, con 239 goles acumulados. Esa contundencia ofensiva les permitió encadenar diez victorias consecutivas y los coloca en una posición inmejorable para evitar lo que sería una tercera eliminación consecutiva en fase de grupos.

Sin embargo, hay una grieta en su armadura: Alemania no ha logrado mantener su portería en cero en sus últimos siete partidos de Copa del Mundo, su racha más larga sin clean sheet desde 1970. Aun así, su capacidad goleadora compensa esa fragilidad: han anotado tres o más goles en seis de sus últimas diez victorias.

La gran figura a seguir es Kai Havertz, autor de un doblete ante Curazao, que con ese resultado ya ha marcado en cada uno de los últimos cuatro grandes torneos de su selección.

Costa de Marfil: sueño de hacer historia

Los Elefantes también arrancaron con triunfo, aunque de forma más sufrida: vencieron 1-0 a Ecuador para sumar su cuarta victoria internacional consecutiva. Tres de esos triunfos fueron ante selecciones del top 25 de la FIFA, una estadística que respalda la confianza del equipo africano de cara a este duelo de alto calibre.

Con el formato ampliado de este Mundial, que permite el avance de más selecciones a la siguiente ronda, Costa de Marfil sabe que una primera clasificación histórica a los dieciseisavos está al alcance de la mano. Incluso una derrota ante los alemanes no sería catastrófica, ya que su último partido de grupo será ante Curazao.

Una buena noticia para los marfileños: el delantero Elye Wahi ya está disponible para esta fase del torneo, luego de que inicialmente se le negara la entrada a Canadá por una investigación de manipulación de resultados en Francia.

El nombre a seguir en el ataque ivoriense es Guéla Doué, quien llega en gran momento tras sumar gol, asistencia y tarjeta amarilla en sus últimos dos partidos con la selección.

Antecedentes y datos clave

Ambas selecciones solo se han enfrentado una vez en la historia, en un amistoso de noviembre de 2009 que terminó 2-2. En Mundiales, Alemania solo ha perdido un partido ante selecciones africanas, mientras que Costa de Marfil apenas registra un triunfo ante rivales europeos.

Los números también anticipan un partido con goles: Alemania ha abierto el marcador en nueve de sus últimos diez partidos, mientras que Costa de Marfil ha anotado después del minuto 80 en cinco de sus últimos siete encuentros.

No te pierdas el Alemania vs. Costa de Marfil este sábado 20 de junio, en vivo por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.