Mundial 2026 | Argentina vs Inglaterra, el pulso más picante por la final

En sus cinco enfrentamientos previos en Copas del Mundo (fase de grupos, octavos y cuartos de final), Inglaterra ganó tres y Argentina dos.

La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se enfrentarán este miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en el partido más trascendental de su histórica rivalidad.

Pocos enfrentamientos entre selecciones acumulan tanta carga histórica y polémica como el de argentinos e ingleses. La Guerra de las Malvinas y la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, son algunos de los episodios que marcaron este antagonismo.

En sus cinco enfrentamientos previos en Copas del Mundo (fase de grupos, octavos y cuartos de final), Inglaterra ganó tres y Argentina dos.

Esta vez, en el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 68,239 espectadores, está en juego mucho más: Argentina busca disputar su segunda final mundialista consecutiva, mientras que Inglaterra aspira a regresar a una final por primera vez desde 1966.

Ambas selecciones han pedido mantener la calma antes del encuentro, que se disputará con el otro finalista ya definido tras el duelo entre Francia y España.

"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", afirmó el técnico argentino, Lionel Scaloni, tras vencer a Suiza (3-1) en el alargue de los cuartos de final.

Duelo por la Bota de Oro

Argentina llega tras superar tres eliminatorias muy exigentes: venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga de los dieciseisavos, remontó ante Egipto en octavos y eliminó a Suiza en cuartos.

Ante los suizos ocurrió un hecho inusual: Lionel Messi no anotó por primera vez en el torneo, aunque se mantiene como máximo goleador, empatado con Kylian Mbappé, con ocho tantos.

El capitán argentino, máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 goles, intentará alcanzar su tercera final mundialista, tras perder la de Brasil 2014 ante Alemania y conquistar la de Catar 2022 frente a Francia.

Además, será el primer partido de Messi frente a Inglaterra, la única selección campeona del mundo a la que nunca había enfrentado en más de 200 partidos internacionales.

"Es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así", expresó el capitán argentino.

Por su parte, Inglaterra buscará disputar su segunda final mundialista, apoyada en el poder ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham.

Inglaterra quiere frustrar el sueño argentino

Kane y Bellingham han marcado 12 de los 13 goles de Inglaterra en el torneo, con seis anotaciones cada uno.

Aunque llegó como una de las favoritas, la selección dirigida por Thomas Tuchel ha tenido un camino complicado. Empató 0-0 con Ghana en la fase de grupos y necesitó remontadas para eliminar a RD Congo en dieciseisavos y a Noruega en cuartos.

En octavos también sufrió para vencer 3-2 a México, jugando casi todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Con esa resiliencia, los ingleses intentarán poner fin al sueño del que podría ser el sexto y último Mundial de Lionel Messi.

"Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina. No podemos depender únicamente de detener a Messi", señaló el portero Jordan Pickford.

"Tenemos que concentrarnos en sus otros puntos fuertes y en las debilidades de las que podemos aprovecharnos", añadió.