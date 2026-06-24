Mundial 2026 resultado | Bosnia y Herzegovina a la espera de clasificar como mejor tercero

Seattle, Estados Unidos/Bosnia-Herzegovina acabó tercera del Grupo B del Mundial y tendrá que esperar para saber si logra un boleto a los dieciseisavos del torneo tras ganar 3-1 al Catar de Julen Lopetegui, que quedó colista y por lo tanto eliminado, este miércoles en Seattle.

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Los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, cada uno con apenas un punto, pero los europeos cumplieron su misión con un tanto de Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80'), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42' Hasan Al Haydos.

Bosnia queda en tercer lugar con 4 puntos, los mismos que Canadá, que se quedó con el segundo puesto y avanzó de ronda gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra -1), pese a perder este miércoles 2-1 ante Suiza (7 puntos), clasificada como líder de un Grupo B en el que Catar, con 1 punto, quedó último y fue eliminado.

Después de dar la sorpresa el pasado 31 de marzo al derribar a Italia en la tanda de penales de su repechaje de la zona europea, Bosnia-Herzegovina queda ahora a la espera de la resolución de otros grupos para saber si puede avanzar de ronda como uno de los ocho mejores terceros de las doce llaves de la competición.

Si lo consigue sería un logro histórico, ya que la única vez que Bosnia había disputado anteriormente un Mundial como país independiente, en Brasil 2014, había quedado apeada en la fase de grupos.

Entonces también ganó 3-1 en la tercera y última jornada, a Irán, pero no le sirvió para conseguir una de las dos primeras posiciones de grupo, las únicas que permitían acceder a las rondas de eliminación directa.

Catar, de la mano de su seleccionador español Julen Lopetegui, no pudo evitar quedar de nuevo eliminado en un grupo del Mundial, como hace cuatro años cuando perdió sus tres partidos como anfitrión, en su única participación anterior en el torneo.

Esta vez la selección catarí pudo al menos sumar su primer punto en la competición suprema del fútbol, gracias al empate logrado in extremis en la primera jornada contra Suiza.

Alineaciones:

Bosnia: Nikola Vasiljev - Arjan Malic (Amar Memic 46), Nikola Katic (Dennis Hadzikadunic 63), Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac - Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic 46), Ivan Basic, Kerim Alajbegovic (Dzenis Burnic 82) - Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (cap) (Ermin Mahmic 64). DT: Sergej Barbarez.

Catar: Mahmud Abunada - Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake - Jassem Gaber (Hatim Abdelaziz 46), Ahmed Fatahy (Mohamed Naceur Al Manai 79), Karim Boudiaf (Almoez Ali 72) - Edmilson Junior Paulo da Silva (Ahmed Alaaeldin 79), Hasan Khalid (cap) (Ahmed Al-Ganehi 56), Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.