Mundial 2026 | Quién es Deniz Undav, el verdugo alemán que hundió a Costa de Marfil con un doblete

Panamá/El delantero del VfB Stuttgart, Deniz Undav, fue la gran figura de la remontada alemana en el BMO Field de Toronto, anotando los dos goles que le dieron el triunfo 2-1 a la Mannschaft sobre Costa de Marfil. Estas son sus raíces, su trayectoria y los datos clave de su carrera.

Orígenes: raíces kurdo-yazidíes

Undav nació el 19 de julio de 1996 en la localidad de Varel, en la región de Baja Sajonia, Alemania, aunque creció en Achim, al sureste de Bremen, ciudad donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Su familia tiene raíces kurdo-yazidíes, y sus padres provienen de la ciudad turca de Viranşehir, en el sureste de Turquía. El propio futbolista ha hablado abiertamente sobre estas raíces en distintas entrevistas, un trasfondo que lo convierte en una figura seguida con particular atención por la diáspora kurda en Europa.

Formación y trayectoria: del Regionalliga a la élite europea

El camino de Undav hacia la cima del fútbol alemán no fue precisamente lineal. Se crio en Achim, jugó en el TSV Achim antes de incorporarse a las divisiones inferiores del Werder Bremen, club que terminó por liberarlo tras cinco años debido a su falta de estatura. Posteriormente pasó por el SC Weyhe y el TSV Havelse, equipo con el que debutó como profesional en la Regionalliga 2014-15.

Desde ahí construyó una carrera de ascenso constante: vistió las camisetas del TSV Havelse, Eintracht Braunschweig II, SV Meppen, Union Saint-Gilloise en Bélgica y Brighton & Hove Albion en Inglaterra, antes de recalar a préstamo y luego en propiedad en el VfB Stuttgart. En Bélgica firmó su mejor campaña goleadora hasta entonces, con 25 goles en la temporada 2021/22, mientras que en Stuttgart su explosión fue inmediata: en su primera temporada en la Bundesliga anotó 18 goles y dio 9 asistencias, ayudando al club a clasificarse a la Champions League por primera vez desde 2009-10.

Presente: máximo realizador alemán de la Bundesliga

Hoy, a sus 29 años, Undav juega con el dorsal 26 en el VfB Stuttgart, club con el que tiene contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 22 millones de euros, según Transfermarkt. Su rendimiento en la temporada 2025/26 lo confirmó como uno de los grandes referentes ofensivos del fútbol alemán: cerró la campaña como el máximo goleador alemán de toda la Bundesliga, con 19 tantos, una cifra solo superada a nivel de toda la liga por Harry Kane. Con la selección, debutó el 23 de marzo de 2024 en un amistoso ante Francia que Alemania ganó 0-2.

Una curiosidad

Pese a su presente como figura mundialista, Undav estaba compitiendo en las ligas inferiores alemanas apenas en 2020 y prácticamente no tuvo oportunidades en el Brighton & Hove Albion inglés, antes de resurgir con fuerza en el VfB Stuttgart. Su entrenador, Julian Nagelsmann, lo ha descrito como un hombre positivo y vital, que aporta mucho dentro y fuera de la cancha. Una historia de paciencia y resiliencia que hoy lo tiene como uno de los nombres propios del Mundial 2026.