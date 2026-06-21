Mundial 2026 España vs Arabia Saudita | Previa y dónde ver gratis este partido del grupo H

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La actual campeona de Europa protagonizó una de las mayores sorpresas de la jornada inaugural.

Panamá/El Grupo H del Mundial 2026 quedó totalmente abierto tras la primera fecha, en la que ambos compromisos terminaron empatados. Ahora, la gran favorita España necesita reponerse de un resultado decepcionante cuando se mida a Arabia Saudita este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

España: la sorpresa que nadie esperaba

La actual campeona de Europa protagonizó una de las mayores sorpresas de la jornada inaugural al ser frenada 0-0 por la debutante Cabo Verde. La Roja dominó el balón con un altísimo 74% de posesión —la cuarta cifra más alta en la historia reciente de los Mundiales para un equipo que no logró marcar— y extendió a cuatro partidos su racha sin ganar en la competencia (3 empates, 1 derrota). Nunca antes España había estado cinco encuentros seguidos sin un triunfo mundialista, por lo que el técnico Luis de la Fuente insiste en que su grupo se mantiene "con total calma", apoyándose en una racha de 11 partidos invicto desde junio de 2025.

Arabia Saudita: la resistencia que ilusiona

Del otro lado, Arabia Saudita firmó un empate 1-1 ante Uruguay en su debut, aunque con la frustración de haber recibido el gol del empate uruguayo apenas al minuto 80. Disputando su séptima participación mundialista, los "Halcones Verdes" buscan por primera vez en su historia arrancar con dos partidos sin perder, una hazaña que podría acercarlos a la siguiente ronda, algo que no logran desde 1994 en suelo estadounidense. Llegan como amplios candidatos a la derrota en el papel, pero el antecedente de su histórica victoria ante Argentina en Qatar 2022 —otra campeona continental, como España— alimenta la ilusión saudí.

Historial entre ambos

España ha ganado los tres antecedentes previos entre ambas selecciones, uno de ellos disputado precisamente en la fase de grupos del Mundial 2006, con marcador de 1-0.

Jugadores a seguir

Todo apunta a que Lamine Yamal tendrá su primera titularidad mundialista. Pese a ingresar recién en el minuto 71 ante Cabo Verde, completó más regates que cualquier otro jugador español en ese partido, y los seis goles que acumula con la absoluta llegaron en encuentros con más de 2.5 goles. Del lado saudí, el portero Mohammed Al-Owais se perfila como la gran muralla: atajó nueve disparos ante Uruguay, la segunda mayor cifra de un guardameta saudí en la historia de los Mundiales.

España, por su parte, espera contar con un Nico Williams más cercano a su mejor nivel físico tras su breve ingreso de cambio frente a Cabo Verde. En Arabia Saudita no se reportan novedades médicas.

España vs. Arabia Saudita se disputa este domingo 21 de junio, desde las 11:00 am. (hora de Panamá) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido podrá verse gratis por TVMAX y TVN Pass, y seguirse por radio en TVN Radio 96.5 FM.