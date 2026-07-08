Tras completarse los octavos de final, el torneo entra en una breve pausa antes del inicio de unos cuartos de final que reunirán a las ocho mejores selecciones del Mundial.

Los Angeles, Estados Unidos/El Mundial 2026 entra en una pausa de 24 horas tras 27 días de competencia y 96 partidos disputados, con solo ocho selecciones en carrera por el título. Entre los clasificados destacan Francia, Argentina, España, Inglaterra, Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza, mientras que quedaron eliminados los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), además de potencias como Brasil, Alemania, Uruguay, Países Bajos y Portugal.

Francia y Argentina se mantienen como las principales candidatas al campeonato. La Albiceleste sigue impulsada por un brillante Lionel Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos y líder de la carrera por la Bota de Oro con ocho goles en el torneo, seguido muy de cerca por Kylian Mbappé (7) y Erling Haaland (7).

Los cuartos de final comenzarán este jueves y prometen una intensa lucha por las semifinales. Aunque Francia, España, Argentina e Inglaterra parten como favoritas, selecciones revelación como Marruecos, Noruega, Suiza y Bélgica buscarán dar la sorpresa y acercarse a la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium.