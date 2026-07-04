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Mundial 2026| Francia vs Paraguay: Los 'Bleus' afrontan duelo de octavos de final sin Tchouaméni

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La ausencia del también jugador del Real Madrid afecta al medio campo francés para el duelo ante los guaraníes.

Aurélien Tchouaméni / AFP
AFP
04 de julio 2026 - 13:27

Estados Unidos/El centrocampista de la selección francesa y del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, con molestias en el muslo, causa baja para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay del sábado en Filadelfia, según indicó a la AFP una fuente cercana a los Bleus.

Tchouaméni, fijo en el centro del campo junto a Adrien Rabiot, sintió una molestia en el muslo durante el último entrenamiento de Francia del viernes. Su puesto debería ser ocupado por Manu Koné, jugador de la Roma.

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