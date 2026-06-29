Mundial 2026 México vs Ecuador calendario | Conoce dónde ver gratis este partido de dieciseisavos de final

Panamá/El partido más esperado de la jornada tiene fecha y hora confirmada: este martes 30 de junio, México y Ecuador se miden en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el escenario más icónico del fútbol latinoamericano, el Estadio Azteca de Ciudad de México. Y la buena noticia para los aficionados panameños es que podrán seguirlo de forma completamente gratuita.

TVMAX y TVN Pass transmitirán el encuentro en vivo y en señal abierta, mientras que TVN Radio 96.5 FM llevará la narración al aire. Además, el canal de YouTube TVMAX Panamá ofrecerá los primeros 10 minutos del partido de forma gratuita en su plataforma digital.

México, invicto en el Azteca

El anfitrión llega en un momento dulce. El Tri de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos y tres porterías a cero, extendiendo su racha invicta a seis victorias consecutivas y sin conocer la derrota desde el último partido de 2025. En lo defensivo, el conjunto mexicano apenas concedió dos goles y cinco remates al arco en toda la fase de grupos, números que reflejan una solidez poco habitual en el historial mundialista del equipo.

El Azteca, además, es su fortaleza. México nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en este estadio (6 victorias, 2 empates) y no cae en el recinto desde septiembre de 2013. El factor local podría ser determinante en una fase eliminatoria donde el Tri históricamente ha sufrido: acumula el peor porcentaje de victorias entre los equipos con más de cinco partidos disputados en rondas de eliminación directa (1 triunfo, 2 empates y 7 derrotas).

El hombre a seguir en el bando mexicano es Luis Romo. El mediocampista, que comenzó como suplente en el primer partido del torneo, ha aportado un gol y una asistencia en los últimos dos compromisos, ambas participaciones dentro de los primeros diez minutos de la segunda parte. Su capacidad para cambiar el rumbo de un partido desde el banco lo convierte en una de las cartas más valiosas de Aguirre.

Ecuador, el equipo de la remontada estadística

Los ecuatorianos llegan por la puerta trasera pero con una victoria de peso en el bolsillo. Tras no marcar en sus primeros dos partidos de la fase de grupos, la Tri derrotó a Alemania 2-1 en la última jornada y se convirtió en apenas el segundo equipo del siglo XXI en avanzar a la siguiente ronda después de no anotar en sus dos primeros compromisos mundialistas. Si logra ganar este martes, Ecuador conseguirá victorias consecutivas en una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

La figura emergente del equipo ecuatoriano es Nilson Angulo. El extremo no había marcado en sus primeros 11 partidos con la selección, pero su gol ante Alemania lo transformó en un jugador distinto: ha anotado en tres de sus últimos seis compromisos internacionales y llega con confianza en el momento justo.

El antecedente directo entre ambas selecciones en mundiales es único: en 2002, México ganó 2-1, aunque ese resultado no disimula una realidad incómoda para el anfitrión — en toda su historia mundialista, ese es su único triunfo en 14 partidos ante rivales sudamericanos (3 empates, 10 derrotas). Ambos equipos llegan prácticamente al cien por ciento de sus efectivos disponibles, lo que promete un duelo sin excusas y con los mejores sobre el césped del Azteca.

Un choque lleno de historia, presión y estadísticas que chocan. El Azteca vuelve a ser el centro del mundo.

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