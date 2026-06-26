Panamá/Bienvenidos a la cobertura de TVMAX Deportes. Desde el Mundial 2026 les llevamos todos los detalles del decisivo duelo entre Noruega y Francia, un partido que definirá al líder del Grupo I.

Ambas selecciones ya aseguraron su boleto a la ronda de 32, pero esta noche buscarán cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. Francia llega con puntaje perfecto y una mejor diferencia de goles, mientras que Noruega intentará dar el golpe para quedarse con el primer lugar en un encuentro que promete emociones de principio a fin.