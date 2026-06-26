EN VIVO Mundial 2026 Noruega vs Francia

Noruega y Francia protagonizan uno de los duelos más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

NORUEGA 🇳🇴 VS 🇫🇷 FRANCIA | MUNDIAL FIFA 2026 | TVMAX | EN VIVO / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
26 de junio 2026 - 13:17

Panamá/Bienvenidos a la cobertura de TVMAX Deportes. Desde el Mundial 2026 les llevamos todos los detalles del decisivo duelo entre Noruega y Francia, un partido que definirá al líder del Grupo I.

Ambas selecciones ya aseguraron su boleto a la ronda de 32, pero esta noche buscarán cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. Francia llega con puntaje perfecto y una mejor diferencia de goles, mientras que Noruega intentará dar el golpe para quedarse con el primer lugar en un encuentro que promete emociones de principio a fin.

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