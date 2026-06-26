Mundial 2026 | Noruega 1-4 Francia todos los goles duelo del Grupo I

Dembélé da el liderato de grupo a Francia ante una Noruega sin Haaland. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Noruega 1-4 Francia todos los goles duelo del Grupo I / FIFA
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26 de junio 2026 - 17:18

Panamá/Ousmane Dembélé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega, este viernes en el cierre del Grupo I del Mundial, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué, de cabeza, puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

AFP

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