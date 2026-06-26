Panamá/Francia ratificó su etiqueta de máxima favorita al asegurar el liderato indiscutible del Grupo I tras golear 4-1 a Noruega en el Boston Stadium.

El conjunto de Didier Deschamps firmó una fase de grupos perfecta con 9 puntos, en un encuentro marcado por la sensible ausencia de Erling Haaland en el ataque nórdico y la tarde mágica de Ousmane Dembélé, quien se vistió de héroe con un espectacular hat-trick.

El gol llegó rápido: al minuto 7, Dembélé recibió por derecha, recortó hacia afuera y definió para poner el 1-0. Al 19', los galos golpearon nuevamente con un contraataque letal; Dembélé enganchó hacia el centro y sacó un remate de zurda desde fuera del área para el 2-0. Noruega respondió de inmediato: Thelo Aasgaard dejó en el camino a Upamecano y recortó distancias para el 2-1.