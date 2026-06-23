Mundial 2026 | Panamá 0-1 Croacia Todos los Goles duelo del Grupo L
La selección de Panamá no pudo sumar puntos ante Croacia. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/Panamá perdió ante Croacia 1-0 este martes en el Mundial 2026, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del fútbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.
El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de continuar en Norteamérica con un gol al minuto 54, en partido disputado en el estadio de Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás.
AFP.