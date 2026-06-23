Mundial 2026 | Panamá 0-1 Croacia Todos los Goles duelo del Grupo L

La selección de Panamá no pudo sumar puntos ante Croacia. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Panamá 0-1 Croacia Todos los Goles duelo del Grupo L / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
23 de junio 2026 - 20:50

Panamá/Panamá perdió ante Croacia 1-0 este martes en el Mundial 2026, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del fútbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.

El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de continuar en Norteamérica con un gol al minuto 54, en partido disputado en el estadio de Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás.

AFP.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 selección de Panamá selección de croacia goles
Si te lo perdiste
Lo último
stats