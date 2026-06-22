Mundial 2026 Panamá vs Croacia: Christiansen confirma que Carrasquilla queda fuera por lesión ante los balcánicos

Panamá/Adalberto "Coco" Carrasquilla no estará en el BMO Field de Toronto este martes. El técnico de la sele, Thomas Christiansen, confirmó en declaraciones a Ricardo Icaza, enviado especial de TVN/TVMAX en Toronto, que el mediocampista de Pumas UNAM no se recuperó a tiempo y queda descartado para el duelo ante Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

La baja del "Coco" es un golpe sensible para los canaleros. El volante arrastra una lesión muscular en el aductor izquierdo sufrida durante la final de la Liga MX, y pese a que en los últimos días había mostrado una evolución favorable que generó optimismo dentro de la delegación panameña, el cuerpo técnico determinó que no era viable arriesgarlo.

Carrasquilla es considerado el cerebro del mediocampo panameño: su capacidad para manejar los tiempos del partido, recuperar balones y conectar el mediocampo con el ataque lo convierten en una de las principales referencias futbolísticas del equipo de Christiansen. Su ausencia obliga al técnico español a replantear la estructura del mediocampo en el partido más importante de la sele en este Mundial.