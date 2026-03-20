Inglaterra y Tuchel anuncian convocados de lujo: Panamá espera en el Grupo L del Mundial

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Londres, Reino Unido/El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel reveló este viernes una amplia lista de 35 convocados para amistosos contra Uruguay y Japón, que servirán de preparación a los Three Lions a escasos tres meses para el Mundial.

El buen momento de forma del Manchester United ha devuelto a la selección al centrocampista Kobbie Mainoo y al defensa Harry Maguire.

También volvieron a la selección el atacante del Leeds Dominic Calvert-Lewin, y destaca la primera convocatoria de James Garner, centrocampista del Everton.

Pese a no haber jugado desde principios de febrero por lesión, el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham sí aparece en la nómina del entrenador alemán.

No así su compañero en el club blanco Trent Alexander-Arnold, lateral derecho, ni Luke Shaw, lateral izquierdo del United.

"Esta convocatoria de marzo es única. Ya estamos clasificados (al Mundial) y nuestros jugadores están en una fase crucial de la temporada con sus clubes. Es la última oportunidad para impresionar y luchar por un hueco", detalló Tuchel.

Como novedad, el alemán ha dividido en dos la convocatoria. Así, algunos de sus jugadores, como Declan Rice, Harry Kane o Bukayo Saka, no estarán contra Uruguay el 27 de marzo en Wembley, y se unirán directamente para el partido contra Japón, programado cuatro días más tarde.

Nómina completa:

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton)

Defensas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/GER), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan/ITA)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich/GER), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona/ESP), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham).