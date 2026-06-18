Panamá/Suiza dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles por la segunda jornada del Grupo B.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta el minuto 74, cuando Johan Manzambi abrió el marcador con una espectacular volea. Con la ventaja, los suizos dominaron el cierre del partido y Rubén Vargas amplió la diferencia al 84'.

Manzambi firmó su doblete al 90' y Granit Xhaka completó la goleada de penal en el tiempo añadido. Emir Mahmic descontó para los bosnios al 90+3, pero no evitó una contundente derrota.