Mundial 2026| Pierluigi Collina defiende 'la integridad' arbitral en el torneo

El arbitraje de François Letexier fue duramente cuestionado por la Federación Egipcia de Fútbol, que incluso solicitó el miércoles su exclusión del campeonato por supuestos "errores arbitrales flagrantes".

El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió la "integridad" del arbitraje en el Mundial 2026 y respaldó las decisiones del árbitro francés François Letexier, cuestionado por Egipto tras su eliminación frente a Argentina.

"Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros", afirmó Collina en una entrevista publicada en el sitio web de la FIFA.

El exárbitro italiano sostuvo que nadie puede influir en las decisiones arbitrales, ni siquiera el presidente del organismo, Gianni Infantino.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA", señaló, al tiempo que aseguró que Infantino "siempre ha brindado su apoyo total" al equipo arbitral respetando su independencia.

Sin referencia al caso Balogun

Collina no hizo referencia a la controversia surgida tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció haber llamado a Gianni Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Posteriormente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejó sin efecto la sanción al atacante, permitiéndole disputar los octavos de final ante Bélgica, aunque el organismo nunca explicó públicamente los motivos de la decisión.

Respaldo al árbitro del Argentina-Egipto

Al evaluar el desarrollo del torneo, Collina se detuvo en el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, que terminó con victoria argentina por 3-2.

El arbitraje de François Letexier fue duramente cuestionado por la Federación Egipcia de Fútbol, que incluso solicitó el miércoles su exclusión del campeonato por supuestos "errores arbitrales flagrantes".

Collina recordó que, después de cada gol, el sistema de asistencia arbitral por video (VAR) revisa toda la fase previa de la jugada para detectar posibles infracciones que hayan influido directamente en la anotación.

Como ejemplo, respaldó la anulación del gol del delantero egipcio Mostafa Zico al minuto 58, al considerar que su compañero Marwan Attia "claramente pisó el pie" del defensor argentino Lisandro Martínez durante la construcción de la jugada.

También defendió la decisión de no sancionar un penal a favor de Egipto en el tiempo añadido, cuando Mohamed Salah cayó dentro del área tras un contacto con Julián Álvarez.

Según Collina, el árbitro y el VAR determinaron que se trató de "un contacto de fútbol normal", por lo que no existían motivos para señalar la pena máxima.