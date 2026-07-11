EN VIVO Mundial 2026| Noruega vs Inglaterra: partido de cuartos de final

Estados Unidos/El Estadio Miami se viste de gala para albergar un choque histórico de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Noruega, la gran revelación del torneo, buscará seguir haciendo historia frente a una siempre exigente y favorita Inglaterra liderada por Thomas Tuchel.

¿Cómo llegan los equipos?

Noruega: El conjunto escandinavo está viviendo un sueño tras meterse en cuartos por primera vez en su historia. Terminaron segundos del Grupo I (detrás de Francia) y han dejado en el camino a potencias históricas: vencieron agónicamente a Costa de Marfil en dieciseisavos y sorprendieron al mundo al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final.

Inglaterra: Los Three Lions lideraron el Grupo L de manera sólida y han superado dos duras batallas de eliminación directa. Sufrieron para batir a la RD del Congo (2-1) y vienen de un dramático partido ante los coanfitriones de México en octavos, donde se impusieron 3-2 resistiendo el tramo final con un hombre menos.

El Duelo Clave: Haaland vs. Kane

El partido promete ser un festín ofensivo y un cara a cara de los mejores delanteros del planeta. Por un lado, Erling Haaland es el motor absoluto de Noruega y el máximo anotador del torneo con 7 goles (incluyendo el doblete ante Brasil). Por el otro, el capitán inglés Harry Kane no se queda atrás y acumula 6 goles, siendo letal en momentos clave de las fases previas.