Mundial 2026: Noruega vs Inglaterra Resumen Completo

Inglaterra gana 2-1 a Noruega en alargue y avanza a semifinales del Mundial.

Mundial 2026: Noruega vs Inglaterra Resumen Completo / FIFA
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12 de julio 2026 - 13:02

Panamá/Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

AFP

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