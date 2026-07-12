Inglaterra gana 2-1 a Noruega en alargue y avanza a semifinales del Mundial.

Panamá/Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

AFP