Panamá/A pocas horas de que ruede el balón en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, la Selección de Panamá se alista para disputar esta tarde su último amistoso de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro ante Bosnia y Herzegovina está programado para las 2:00 p.m. hora de Panamá y promete ser una tarde de fútbol con mucho en juego, aunque no haya puntos de por medio.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan a este compromiso con la memoria fresca de dos partidos muy distintos: la dura caída ante Brasil por 6-2 y la convincente victoria en casa ante República Dominicana por 4-2 el pasado miércoles. Hoy, ante un rival de mayor exigencia y con pasaporte mundialista en mano, el equipo buscará cerrar esta etapa con una actuación que inyecte confianza de cara a lo que viene.

Y lo que viene es enorme. El próximo 17 de junio, Panamá debuta en el Mundial ante Ghana en el Toronto Stadium. Por eso cada minuto de este partido vale doble: cada jugada, cada esquema, cada decisión táctica de Christiansen será observada con lupa.

Enfrente estará una Bosnia y Herzegovina que no llega de casualidad. La escuadra dirigida por el carismático Sergej Barbarez eliminó nada menos que a Italia en el repechaje de la UEFA para ganarse su lugar en el Mundial, donde integrará el Grupo A y debutará el 12 de junio ante Canadá. Con el capitán Edin Džeko como referente y una generación hambrienta de historia, los bosnios son un termómetro ideal para medir el nivel de Panamá.

En el papel, la ventaja es canalera: Panamá está en el puesto 34 del ránking FIFA, mientras que Bosnia figura en el 64. Pero en el fútbol, los números solo hablan antes del pitazo inicial.

Las condiciones están dadas: 31 grados centígrados, cielo nublado en Missouri, y el árbitro mexicano Enrique Santander listo para dar inicio al partido. Panamá vestirá de rojo, Bosnia de azul, y el sueño mundialista sigue encendiéndose.

Con información de FPF