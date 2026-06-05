Panamá vs Bosnia y Herzegovina | La selección llegó a San Luis para su último amistoso
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Ambiente panameño es lo que se vivió en el recibimiento de los jugadores de la selección de Panamá a su llegada a San Luis donde jugará partdo amistoso ante Bosnia y Herzegovina este sábado 6 de junio desde las 2:00 pm y que será transmitido por TVMAX