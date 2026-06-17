'¿Sentían nostalgia de mí?', bromea Neymar en entrenamiento de Brasil

El martes, Neymar hizo sus primeros entrenamientos en campo con el Brasil de Ancelotti, con trabajos al margen del grupo.

Morristown, Estados Unidos/"¿Sentían nostalgia de mí?", gritó entre risas Neymar a la prensa este miércoles, en su primer entrenamiento junto a sus compañeros de la selección de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026, tras varias semanas lesionado.

Neymar, en proceso de recuperación de una lesión muscular en la pantorrilla derecha, fue recibido con un pasillo por el resto de los jugadores del equipo de Carlo Ancelotti en el complejo de entrenamientos de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey.

Compartió un momento de actividades suaves con ellos en campo. Sin embargo, el momento del debut de Neymar en su cuarta Copa del Mundo sigue en veremos.

La Canarinha juega el viernes contra Haití, por la segunda fecha del Grupo C.

El exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain, de 34 años, se perdió el sábado pasado el estreno de Brasil ante Marruecos, un empate 1-1 en East Rutherford (Nueva Jersey).

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el astro disputó su último partido con su club, el Santos de Brasil, a mediados de mayo. No ha jugado con el Scratch desde 2023.

El martes, Neymar hizo sus primeros entrenamientos en campo con el Brasil de Ancelotti, con trabajos al margen del grupo.