Mundial 2026 octavos de final| Suiza vs Colombia: estadísticas del primer tiempo

Panamá/Respeto máximo, pizarras tácticas calcadas y un indiscutible aroma a final. Así se resumen los primeros 45 minutos del choque de octavos de final entre Suiza y Colombia. Con un tenso 0-0 en el marcador, ambas escuadras se marcharon a los vestuarios dejando la eliminatoria completamente abierta, en una batalla donde la posesión se dividió casi milimétricamente: 45% para los europeos, 43% para los cafeteros y un 12% de pura disputa en la medular.

El libreto del encuentro reflejó una paridad absoluta en la distribución. Colombia intentó proponer un juego ligeramente más asociativo sumando 260 pases (217 completados), mientras que la maquinaria helvética no se quedó atrás con 256 entregas y una efectividad superior (224 completadas). Sin embargo, ese control de balón no se tradujo en claridad en el último tercio del campo; las asistencias brillaron por su ausencia y las áreas se mantuvieron blindadas.

Colombia avisa, Suiza efectiviza

A pesar de la igualdad, el combinado sudamericano fue el que más buscó el arco rival en volumen, registrando 5 remates totales frente a los 2 de Suiza. No obstante, los dirigidos por Néstor Lorenzo pecaron de falta de puntería: de sus tres intentos dentro del área y dos desde la larga distancia, solo uno fue directo a puerta.

Por su parte, Suiza apeló al pragmatismo. Llegó menos, pero con colmillo. Sus dos únicos remates nacieron dentro de la zona de castigo colombiana y ambos exigieron la intervención del guardameta cafetero, demostrando que los europeos no necesitan elaborar demasiado para generar peligro real.

Un ajedrez limpio pero de dientes apretados

El juego físico se hizo sentir, aunque dentro de los límites de la deportividad. El colegiado apenas tuvo que intervenir para calmar los ánimos, decretando el final de la primera mitad sin tarjetas amarillas ni rojas. Ambos equipos cometieron y recibieron exactamente la misma dosis de infracciones (6 faltas por bando y 7 lanzamientos de falta), reflejando el espejo en el que se convirtió el partido. En el juego aéreo y de bandas, Colombia buscó un poco más con 8 centros (solo 1 conectado) y forzó 4 saques de esquina, por apenas 1 de los suizos.

El dato clave que explica por qué Colombia no pudo profundizar más radica en la presión helvética: Suiza provocó 13 pérdidas de balón, desactivando los circuitos creativos de la Tricolor, que solo pudo forzar 5 recuperaciones similares.

Con las espadas en todo lo alto, el complemento exigirá un paso al frente. Un error se pagará caro; el boleto a los cuartos de final del Mundial sigue esperando dueño en un tablero donde nadie quiere parpadear.

Desgloce en números

Ataque

Posesión del balón

Suiza: 45%

Colombia: 43%

12% en disputa

Gol

Suiza: 0

Colombia: 0

Encajados

Suiza: 0

Colombia: 0

Dentro del área penal

Suiza: 0

Colombia: 0

Fuera del área penal

Suiza: 0

Colombia: 0

Asistencias

Suiza: 0

Colombia: 0

Remates a puerta

Total

Suiza: 2

Colombia: 5

A puerta

Suiza: 2

Colombia: 1

Fallidos

Suiza: 2

Colombia: 0

Dentro del área penal

Suiza: 2

Colombia: 3

Fuera del área penal

Suiza: 0

Colombia: 2

Disciplina

Tarjetas amarillas

Suiza: 0

Colombia: 0

Tarjetas rojas

Suiza: 0

Colombia: 0

Faltas recibidas

Suiza: 6

Colombia: 6

Fueras de juego

Suiza: 1

Colombia: 1

Distribución

Pases

Suiza: 256

Colombia: 260

Pases completados

Suiza: 224

Colombia: 217

Centros

Suiza: 6

Colombia: 8

Centros completados

Suiza: 2

Colombia: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Suiza: 1

Colombia: 4

Lanzamientos de falta

Suiza: 7

Colombia: 7

Penaltis marcados

Suiza: 0

Colombia: 0

Defensa

Autogoles

Suiza: 0

Colombia: 0

Pérdidas de balón provocadas

Suiza: 13

Colombia: 5