Mundial 2026 octavos de final| Suiza vs Colombia: estadísticas del primer tiempo
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Panamá/Respeto máximo, pizarras tácticas calcadas y un indiscutible aroma a final. Así se resumen los primeros 45 minutos del choque de octavos de final entre Suiza y Colombia. Con un tenso 0-0 en el marcador, ambas escuadras se marcharon a los vestuarios dejando la eliminatoria completamente abierta, en una batalla donde la posesión se dividió casi milimétricamente: 45% para los europeos, 43% para los cafeteros y un 12% de pura disputa en la medular.
El libreto del encuentro reflejó una paridad absoluta en la distribución. Colombia intentó proponer un juego ligeramente más asociativo sumando 260 pases (217 completados), mientras que la maquinaria helvética no se quedó atrás con 256 entregas y una efectividad superior (224 completadas). Sin embargo, ese control de balón no se tradujo en claridad en el último tercio del campo; las asistencias brillaron por su ausencia y las áreas se mantuvieron blindadas.
Colombia avisa, Suiza efectiviza
A pesar de la igualdad, el combinado sudamericano fue el que más buscó el arco rival en volumen, registrando 5 remates totales frente a los 2 de Suiza. No obstante, los dirigidos por Néstor Lorenzo pecaron de falta de puntería: de sus tres intentos dentro del área y dos desde la larga distancia, solo uno fue directo a puerta.
Por su parte, Suiza apeló al pragmatismo. Llegó menos, pero con colmillo. Sus dos únicos remates nacieron dentro de la zona de castigo colombiana y ambos exigieron la intervención del guardameta cafetero, demostrando que los europeos no necesitan elaborar demasiado para generar peligro real.
Un ajedrez limpio pero de dientes apretados
El juego físico se hizo sentir, aunque dentro de los límites de la deportividad. El colegiado apenas tuvo que intervenir para calmar los ánimos, decretando el final de la primera mitad sin tarjetas amarillas ni rojas. Ambos equipos cometieron y recibieron exactamente la misma dosis de infracciones (6 faltas por bando y 7 lanzamientos de falta), reflejando el espejo en el que se convirtió el partido. En el juego aéreo y de bandas, Colombia buscó un poco más con 8 centros (solo 1 conectado) y forzó 4 saques de esquina, por apenas 1 de los suizos.
El dato clave que explica por qué Colombia no pudo profundizar más radica en la presión helvética: Suiza provocó 13 pérdidas de balón, desactivando los circuitos creativos de la Tricolor, que solo pudo forzar 5 recuperaciones similares.
Con las espadas en todo lo alto, el complemento exigirá un paso al frente. Un error se pagará caro; el boleto a los cuartos de final del Mundial sigue esperando dueño en un tablero donde nadie quiere parpadear.
Desgloce en números
Ataque
Posesión del balón
Suiza: 45%
Colombia: 43%
12% en disputa
Gol
Suiza: 0
Colombia: 0
Encajados
Suiza: 0
Colombia: 0
Dentro del área penal
Suiza: 0
Colombia: 0
Fuera del área penal
Suiza: 0
Colombia: 0
Asistencias
Suiza: 0
Colombia: 0
Remates a puerta
Total
Suiza: 2
Colombia: 5
A puerta
Suiza: 2
Colombia: 1
Fallidos
Suiza: 2
Colombia: 0
Dentro del área penal
Suiza: 2
Colombia: 3
Fuera del área penal
Suiza: 0
Colombia: 2
Disciplina
Tarjetas amarillas
Suiza: 0
Colombia: 0
Tarjetas rojas
Suiza: 0
Colombia: 0
Faltas recibidas
Suiza: 6
Colombia: 6
Fueras de juego
Suiza: 1
Colombia: 1
Distribución
Pases
Suiza: 256
Colombia: 260
Pases completados
Suiza: 224
Colombia: 217
Centros
Suiza: 6
Colombia: 8
Centros completados
Suiza: 2
Colombia: 1
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
Suiza: 1
Colombia: 4
Lanzamientos de falta
Suiza: 7
Colombia: 7
Penaltis marcados
Suiza: 0
Colombia: 0
Defensa
Autogoles
Suiza: 0
Colombia: 0
Pérdidas de balón provocadas
Suiza: 13
Colombia: 5