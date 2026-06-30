Thomas Christiansen selección de Panamá | Lo último del míster ¿qué pide para quedarse en el banquillo?

El contrato del técnico hispano-danés con la FPF vence hoy 30 de junio, pero su continuidad dependerá de negociaciones que podrían extenderse varias semanas y de una condición clave fuera de lo económico.

Panamá/El entrenador Thomas Christiansen cumple hoy su último día de contrato con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), vínculo que se extendía hasta este 30 de junio de 2026.

Muchas han sido las informaciones que se han emanado en torno a su continuidad o no al frente de la sele, pero lo cierto es que el proceso tomará su tiempo: análisis, conversaciones y negociaciones que, según el propio Christiansen, también pasarán por la consulta con su familia, la más sufrida por la distancia y el alejamiento de sus seres queridos que implica el cargo.

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En base a una publicación en X del periodista Ricardo Icaza, de TVMAX Deportes, quien siguió de cerca a la delegación panameña durante el Mundial, se conoció una de las condiciones en las que el mister estaría basando su continuidad: "Uno de los requerimientos de Thomas para una posible renovación fuera de lo económico, es tener más control de categorías menores al menos U20 y U17, con entrenadores que sigan su filosofía".

A su vez, Salvador Saldaña, gerente de Deportes de TVMAX y analista del equipo durante el Mundial, apuntó: "probablemente va a tener otras opciones, no hay nada de malo en ver lo que hay alrededor, pero tocará esperar, hay que tomarse un tiempo, yo me imagino que de aquí a dos, tres semanas para tener realmente, después del 30, a ciencia cierta saber qué es lo que va a suceder".

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Un ciclo de seis años que marcó un antes y un después

El técnico hispano-danés, nacido en Hadsund, Dinamarca, llegó a Panamá en agosto de 2020 en plena pandemia y debutó en el banquillo el 10 de octubre de ese año con un triunfo 1-0 sobre Costa Rica. Desde entonces construyó el ciclo más exitoso en la historia reciente de los canaleros: una final de Copa Oro 2023 (perdida ante México 1-0), unos históricos cuartos de final en la Copa América 2024 (caída 5-0 ante Colombia) y el subcampeonato de la Liga de Naciones de CONCACAF 2024-2025.

En junio de 2025 se convirtió además en el entrenador con más partidos al mando de la selección panameña, al superar los 72 encuentros del colombiano Hernán Darío Gómez. Y el 18 de noviembre de 2025, tras vencer 3-0 a El Salvador, selló la clasificación al Mundial 2026, la segunda en la historia del país.

En la cita mundialista, Panamá compitió en el Grupo L ante Ghana, Croacia e Inglaterra: tres derrotas, cero goles anotados, pero una diferencia de gol de -4, muy distante de los -9 que dejó la participación en Rusia 2018.

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El nudo económico

El presidente de la FPF, Manuel Arias, ya había adelantado antes del torneo el principal obstáculo para la renovación: "Hay interés de él y la Federación. Nosotros estamos contentos con su trabajo, pero es un tema económico. Cuando comparas el salario de un entrenador de Panamá ganando 800 mil dólares al año con otras selecciones que cobran millones, no nos permite negarle la oportunidad a Thomas de otro reto".

Con el contrato ya vencido, el futuro de Christiansen queda en manos de negociaciones que podrían extenderse varias semanas, mientras la afición panameña espera saber si el danés seguirá al mando del proyecto rumbo al Mundial de 2030.