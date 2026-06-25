Panamá/Ecuador hizo valer su canto de resistencia ante Alemania y avanzó en el Mundial. La Tricolor venció 2-1 a los tetracampeones en el MetLife Stadium y logró la clasificación a dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Nilson Angulo empató el gol polémico inicial de Sané, y Gonzalo Plata selló el triunfo a trece minutos del final.

El técnico Sebastián Beccacece, abucheado al inicio, celebró con su esposa un beso que vale una nueva vida. Más de 50.000 hinchas corearon el "¡Sí se puede!" que empujó a su equipo ante una Mannschaft ya clasificada.

AFP.