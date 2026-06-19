Panamá/Estados Unidos, con el entrenador argentino Mauricio Pochettino a los mandos, selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia en Seattle. Un gol en contra de Cameron Burgess (minuto 11) al intentar cortar un centro de Folarin Balogun encarriló el triunfo.

Alex Freeman (43') sentenció al rematar de cabeza un rechace en el área. El equipo norteamericano domina su grupo y avanza con autoridad en el torneo que organiza como anfitrión. Pochettino mantiene el invicto y ilusiona a la afición local con gran solidez defensiva y eficacia ofensiva.