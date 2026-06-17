Mundial 2026 | Ghana 1-0 Panamá mejores jugadas y gol Grupo L

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Ghana vs Panamá Mundial 2026 / FIFA
FIFA
17 de junio 2026 - 20:53

Panamá/Panamá sufrió una dolorosa derrota de 1-0 ante Ghana en su estreno en el Grupo L del Mundial 2026, en un partido que parecía encaminado al empate.

La selección panameña compitió y resistió durante gran parte del encuentro, pero un contragolpe en el tiempo añadido cambió la historia. Caleb Yirenkyi apareció al minuto 90+5 para marcar el único gol del compromiso y silenciar a la afición canalera presente en Toronto.

El resultado deja a Panamá obligado a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Ghana, por su parte, arranca el torneo con tres puntos de oro.

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