Mundial 2026 | Ghana 1-0 Panamá mejores jugadas y gol Grupo L
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/Panamá sufrió una dolorosa derrota de 1-0 ante Ghana en su estreno en el Grupo L del Mundial 2026, en un partido que parecía encaminado al empate.
La selección panameña compitió y resistió durante gran parte del encuentro, pero un contragolpe en el tiempo añadido cambió la historia. Caleb Yirenkyi apareció al minuto 90+5 para marcar el único gol del compromiso y silenciar a la afición canalera presente en Toronto.
El resultado deja a Panamá obligado a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Ghana, por su parte, arranca el torneo con tres puntos de oro.