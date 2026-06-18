Mundial 2026 | México vs Corea del Sur Todos los Goles
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Panamá/México se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.
Luis Romo anotó el único gol del encuentro al minuto 50, aprovechando un error del portero asiático. Con este triunfo, el Tri también aseguró el liderato del Grupo A.
En los minutos finales, Corea del Sur presionó en busca del empate, pero el arquero Raúl Rangel respondió con grandes atajadas. La selección mexicana celebró junto a su afición una histórica clasificación en casa.